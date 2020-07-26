Otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü
İZMİR’İN BAYRAKLI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, HENÜZ BELİRLENEMEYEN SEBEPTEN DOLAYI SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, BARİYERE OK GİBİ SAPLANDI. ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ.
İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere ok gibi saplandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde İzmir Çevreyolu Bayraklı Karşıyaka istikameti Onur Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. 34 DYG 19 plakalı aracı ile seyir halinde bulunan Fırat Demir (27) henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce olay yerine 110 AKS çağırıldı. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Demir, 110 AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak cenaze aracına teslim edildi.
Öte yandan, aracın iç kısmında bulunan bariyer de AKS ekiplerince kesilerek araç içerisinde çıkarılırken, Fırat Demir’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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