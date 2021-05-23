banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mehmet Ağar cinayetlerden yeniden yargılanacak
Mehmet Ağar cinayetlerden yeniden yargılanacak
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla’da gözaltına alındı
Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker Muğla’da gözaltına alındı
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu kararı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Yapılandırılmış açılma geliyor
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Yapılandırılmış açılma geliyor

Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Asayiş 23.05.2021, 16:59
Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Gülay idaresindeki 06 BZH 825 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada yaralanan Nurhayat Gülay 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
22°
açık