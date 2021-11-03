Otomobil arkasında ölümüne yolculuk

Antalya’da seyir halindeki otomobilin kazalı olan bagaj kısmına oturup, canını hiçe sayan gencin tehlikeli yolculuğu trafikteki diğer araçların kamerasına takılırken, gencin yolculuk sırasındaki telefon tutkusu da pes dedirtti.

Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde kameralara takılan olayda, arka kısmının kazalı olduğu görünen otomobilin üzerinde yolculuk eden bir kişi hem kendi canını hiçe saydı, hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdü. Seyir halindeki otomobilin yavaş olmadığı dikkatlerden kaçmazken, otomobil üzerindeki gencin rahat tavırları ise pes dedirtti. Yolculuk sırasında elindeki cep telefonunu bir an olsun bırakmayan genç, tehlikeli yolculuğuna etraftakilere aldırış etmeden devam ederken, görüntüler izleyenlerin yüreğini ağızına getirdi. Yolculuğun nasıl sonlandığı ise bilinmiyor.