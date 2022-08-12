Otomobil apartman boşluğuna düştü: 4 yaralı

Sinop’ta bir otomobilin yokuştan inerken virajı alamayarak apartman boşluğuna düştüğü kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekinoğlu Sokak’ta S.Y.’nin kullandığı 34 FGM 006 plakalı otomobil, yokuş ve virajlı yolda seyir ettiği sırada kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkıp, ardından yaklaşık 1 metrelik apartman boşluğuna devrildi. Kazada araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerinde ayakta tedavileri yapılan çocuklar kontrol amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine talep edilen vinç ve çekici yardımıyla otomobil bulunduğu yerden alındı.

Yokuşun çok tehlikeli olduğunu, devamlı araçların kaydığını ve zaman zaman kazalar meydana geldiğini belirten çevre sakinleri, yetkililerden çözüm bulunmasını talep ettiler.