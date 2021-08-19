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Otomobil alevlere teslim oldu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Asayiş 19.08.2021, 18:43
Otomobil alevlere teslim oldu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Yangın, 11 Ağustos’ta sel felaketi yaşayan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin alevlere teslim olduğu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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