Kilis’te seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan otomobil alev topuna dönmeden söndürüldü.

Mehmet Sanlı Mahallesi Toki kavşağında Mehmet Yılmaz yönetimindeki 79 AE 383 plakalı otomobilden, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü, otomobilli yol kenarına bırakarak uzaklaştı. Kısa bir süre sonra otomobil yanmaya başladı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.