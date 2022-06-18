Otomobil alev topuna döndü

Bursa‘da seyir halinde bulanan bir araç alevlere teslim oldu. Yanmaya başlayan araç kısa sürede alev topuna döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa Otobanı üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir nedenle seyir halinde bulunan araç yanmaya başladı. Arabada bulunanlar panik içerisinde dışarı çıkarken araç kısa sürede alev topuna döndü. Trafikte korku dolu anlar yaşatan araba yangını şans eseri kimseye zarar vermedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gelerek söndürme çalışması başlattı. Maddi hasarla sonuçlanan olayda araç küle döndü. Alevlerin yükseldiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.