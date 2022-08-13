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Otomobil alev alev yandı

Adana’da hareket halindeki otomobil alev alev yanarken sürücüsü durumu fark edip araçtan inerek kurtuldu.

Asayiş 13.08.2022, 16:46
Otomobil alev alev yandı

Adana’da hareket halindeki otomobil alev alev yanarken sürücüsü durumu fark edip araçtan inerek kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Alparslan Türkeş Bulvarından Adana Valiliği istikametine doğru giden otomobil hareket halindeyken yanmaya başladı. Sürücü motor kısmında çıkan yangından dolayı otomobili sağa çekip durdurarak araçtan inerek canın kurtardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederken araç kullanılamaz hale geldi. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından an be an cep görüntülendi.

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