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Otomobil alev alev yandı
Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Asayiş 27.07.2022, 13:34
Kahramanmaraş’ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Yangın, Nurdağı-Türkoğlu karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Kahramanmaraş istikametine giden otomobil bir anda yanmaya başladı. Alevler aracı kaplarken, araçta bulunanlar kendilerini dışarı attı. Araç ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangında otomobil hurdaya döndü.