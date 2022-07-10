Otomobil alev alev yandı

Kahramanmaraş’ta park halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Onikişubat ilçesi Karadere Mahallesi’nde meydana geldi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen otomobilden, park halindeyken bir anda dumanlar yükselip yanmaya başladı.

Yangını fark eden vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahalleye 45 kilometre uzaklıktan intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.