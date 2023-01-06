Otomobil alev aldı, sürücü kaçtı, pompacılar söndürdü

Aksaray’da bir akaryakıt istasyonunda benzin aldıktan sonra motor kısmında yangın çıkan otomobilin sürücüsü yanan otomobili bırakıp kaçarken, pompacılar yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederek adeta faciayı önledi. Yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, dün gece Şamlı Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, benzin almak için petrole gelen Mahmut Ö.’ye (22) ait 06 HA 1536 plakalı Tofaş marka otomobil benzin dolumu yapıldıktan sonra çalışmadı. Sürücüsünün defalarca marşa basmasına rağmen çalışmayan aracın motor kısmının altından biranda alevler çıktı. Alevleri fark eden pompa görevlileri sürücüye işaret ederek aracın yandığını ve durdurmasını söyledi. Aracın yandığını gören sürücü ve arkadaşı araçtan inerek olay yerinden kaçtı. Alevleri gören pompa görevlileri hemen yangın tüpünü getirerek yangına müdahale etti. Alevler pompacının müdahalesi ile büyümeden söndürülürken adeta faciadan dönüldü. Yaşanan o anlar anbean akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücüsü kaçarak kayıplara karışan otomobil akaryakıt istasyonu karşısındaki bir apartmanın otoparkına çekildi.

Akaryakıt istasyonundaki yangına müdahale ederek faciayı önleyen pompa görevlisi Mustafa Sarıkaya, “Dün gece saatlerinde Tofaş marka araç geldi. Yakıt ikmali ve ödemenin ardından araç çalıştığı zaman alev aldı. Biz soğukkanlı bir şekilde müdahale ettik. Hemen söndürmeyi başardık. O sırada araç sahiplerini uzaklaştırdık. İstasyonu güvenli bir hale getirdik. Hemen müdahale ederek yangını söndürdük. Panik ortamı oluştu ondan sonra müdahale ettik zaten yangını biraz zor oldu ama söndürmeyi başardık. Ama biraz daha kalsaydı yetişemeseydik büyük bir facia yaşanırdı. Yangının çıkış sebebi benzin kaçağı. Aracın bakımları yapılmamıştı büyük ihtimalle yapılmadığı için benzin kaçağı oluştu. Çalıştığı esnada da alev aldı. Bir iki defa marş bastı. En son marş bastığında birden alev aldı. Hemen müdahale ettik. Söndürmeyi başardık” dedi.

Otoparkta incelenen otomobil kullanılmaz hale gelirken, aracını bırakıp giden sürücünün aracı teslim almaya gelmediği öğrenildi.