Otomobil ağaca çarptı, yaralı araçta sıkıştı
KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI, YARALI ARAÇTA SIKIŞTI
Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Konya karayolu çıkışı Galericiler Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O.Y. (19) idaresindeki 06 KRL 76 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki M.A. (19) yaralanırken, M.A. araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı genç, kaza kırım ekibi tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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