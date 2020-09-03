Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak kaldırım kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralandı.

Kaza Arapzade Mahallesi Orkent bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Eray Bilal Aksoy (19) idresindeki 16 ZJ 258 plakalı otomobil, Orkent bölgesi Açıkhava Tiyatrosu karşısında seyir halindeyken kontrolden çıktı. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil kaldırıma çıktıktan sonra kaldırım kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Eray Bilal Aksoy ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan ve otomobilin de sahibi olduğu belirlenen Ali Erim (61) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 yaralı buradaki ilk müdahalenin ardın ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.