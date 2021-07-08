Otomobil 20 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı: 1 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 20 metrelik dere yatağına yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Taşova’ya bağlı Uluköy yolu üzerinde, Kurtini mevkisinde meydana geldi. Reha Üngör (37) yönetimindeki 34 CIE 507 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu virajı alamayarak, 20 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler halat yardımıyla uzun uğraşlar sonucu uçurumdan inip, otomobile ulaşabildi.

Sürücü Reha Üngör olay yerine gelen ambulansla, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra ambulansla Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen sürücü, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.