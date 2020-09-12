Otolardan ve evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, EVLERDEN VE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, evlerden ve otomobillerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte farklı tarihlerde meydana gelen otodan bin Euro, 12 adet yüzük, bin 250 TL paranın çalınması, otodan birer adet pasaport, nüfus cüzdanı ile 8 adet gözlük çalınması olayı, otodan teyp, 4 adet jant ve lastiğinin çalınması olayı ile otodan 650 TL, bir adet cep telefonu çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Sabah saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Veli I. (29), Figen U. (28), Raziye P. (50), Aysun P. (23) ve Özcan T.’yi (16) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Veli I. ve Figen U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, diğer şahısların işlemleri devam ediyor.
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