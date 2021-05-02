Son Dakika
Otogarda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Asayiş 02.05.2021, 11:56
5
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.21 günlük kısıtlama öncesi İstanbul’u kana bulamak isterken polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan 3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, daha sonra adliyeye sevk edildi.