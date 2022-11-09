Otodan hırsızlık yaptılar, ’dur’ ihtarına uymayan arkadaşlarının yanında yakalandılar

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi, polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan arkadaşlarının yanına gelince yakayı ele verdi. 3 şüphelinin üstlerinde, araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda 194,06 gram da uyuşturucu ele geçirildi.

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ’dur’ ihtarına uymayan araçtaki İ.C.T., yaşanan kovalamaca sonucu Alpaslan Caddesi üzerinde yakalandı. Aynı saatlerde Yenimahalle’de M.Y. ve Ö.U. adlı şahısların O.O’nun aracından matkap, bluetooth kablosu ve cüzdan çaldığı tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren iki şahıs da arkadaşları olan İ.C.T’nin yanına gelince yakalandı. Şahısların üstlerinde, araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda 194,06 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, 2 adet bong, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliye hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı.