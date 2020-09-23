banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Galatasaray - Fenerbahçe maçını o yönetecek!
Galatasaray - Fenerbahçe maçını o yönetecek!
Dolar ne kadar oldu? 23 Eylül euro ve dolar kuru
Dolar ne kadar oldu? 23 Eylül euro ve dolar kuru
Ölü bulunan ABD'li gazetecinin eşinin ifadesi ortaya çıktı
Ölü bulunan ABD'li gazetecinin eşinin ifadesi ortaya çıktı
Yeni iş kapısı: 'HES kodu verilir'
Yeni iş kapısı: 'HES kodu verilir'

Otodan hırsızlık anları güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE 11 HIRSIZLIK OLAYINI GERÇEKLEŞTİREN VE 23 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. YAKALANAN ŞAHSIN ÇOK SAYIDA OTODAN HIRSIZLIK YAPTIĞI ANLAR İSE ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Asayiş 23.09.2020, 11:24
3
Otodan hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren ve 23 suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın çok sayıda otodan hırsızlık yaptığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen otodan hırsızlık ve bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, ilçede meydana gelen 10 ayrı otodan hırsızlık ile 1 bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve 23 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın çok sayıda otodan hırsızlık yaptığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Eylül 2020
İmsak 05:20
Güneş 06:46
Öğle 13:01
İkindi 16:25
Akşam 19:07
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378