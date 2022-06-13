Otobüsün önünden giren bariyer arkasından çıktı

Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında, yol kenarındaki bariyer otobüsün önünden girerek arkasında çıktı.

Bitlis-Baykan karayolunda Haluk Karataş yönetimindeki 61 ABM 388 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 70 metrelik demir bariyere çarptı. Bariyer, otobüsün önünden girip arkasından çıkarken, bir süre bu şekilde sürüklenen otobüs daha sonra yol kenarında bulunan demir direğe çarparak durabildi. Hemen olay yerine intikal eden AFAD ekipleri otobüsün içinden geçen bariyeri çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

Kazada otobüs şoförü Haluk Karataş ile yedek şoför Muhammed Selim Paydaş hafif yaralandılar.