Otobüsten laptop çantası çaldı yardım kutusuna bıraktı

Bursa’da dinlenme tesisine giren otobüsteki bir yolcunun baş üzeri bagajından laptop ve cüzdanını çalan hırsız, laptop çantasını yardım kutusuna atarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası otobüs yolculuğu yapan M.M.S. (76) otobüs Susurluk’ta dinlenme tesisine girince tuvalet ihtiyacını gidermek için tesise girdi. O sırada yolcu gibi otobüse giren bir kişi yaşlı adamın oturduğu koltuğun üstündeki bagajdan laptop çantasını ve cüzdanını alarak kaçtı. Olayın ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin O.E.(37) olduğunu tespit etti.

Laptop çantasını yardım kutusuna attı

Yapılan takip sonrası yakalanan O.E.’nin üzerinde yapılan aramada farklı modelde bir laptop daha ele geçirildi. Bu laptopunda Eskişehir’de yaşayan K.Ö.(20)’ye ait olduğu Afyon dinlenme tesislerinde aynı yöntemle çalındığı tespit edildi. Şüpheli O.E.’nin hırsızlık olayını gerçekleştirmek amacıyla sürekli dinlenme tesislerini seçtiği ve otobüslere yolcu gibi binerek yolcuların eşyalarını çaldığı belirlendi. Adli mercilere çıkarılan O.E. tutuklandı.

Laptop çantasını yardım kutusuna attı

Elinde laptop çantası ile bir parkta yürürken güvenlik kameralarına yakalanan O.E. bir süre yürüdükten sonra elindeki laptop çantasını yol kenarında bulunan kıyafet kutusuna atması dikkat çekti.