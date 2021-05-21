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Otobüsten inmek isteyen yaşlı kadınlar hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otobüsten indikleri sırada otobüsün hareket etmesi ile telaşa kapılan iki kadın düşerek yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 21.05.2021, 20:31
Otobüsten inmek isteyen yaşlı kadınlar hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otobüsten indikleri sırada otobüsün hareket etmesi ile telaşa kapılan iki kadın düşerek yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye Bağlı Kirmanlı Mahallesi Kız Kapısı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre evlerinin önündeki durakta otobüsten inmek isteyen Emine Ç. (74) ve Zülfiye İ. (75) otobüsten indikleri sırada otobüsün hareket etmesi ile telaşa kapılarak birbirlerini çekiştirmeleri sonucu düşerek yaralandı. Yaşanan olayda yaralanan iki yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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