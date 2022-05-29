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Otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu hap ve heykel çıktı

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin ihbar üzerine otobüsle seyahat eden bir yolcunun üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu hap ve heykel ele geçirildi.

Asayiş 29.05.2022, 10:16
Otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu hap ve heykel çıktı

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin ihbar üzerine otobüsle seyahat eden bir yolcunun üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu hap ve heykel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otobüste yolcu olarak bulunan şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine otobüsü D-300 karayolu uygulama noktasında durdurdu. Otobüsteki F.T. ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplam 10 uyuşturucu hap ile çantasında iki heykel ele geçirildi. Şüpheli hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçu ile tarihi eser kaçakçılığından işlem yapıldı. Şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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