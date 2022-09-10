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Otobüsteki yolcunun üzerinden farklı renklerde 262 adet uyuşturucu hap çıktı
Antalya’da jandarmanın yol denetiminde durdurulan yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinden farklı renklerde yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
Asayiş 10.09.2022, 11:38
Antalya’da jandarmanın yol denetiminde durdurulan yolcu otobüsündeki bir yolcunun üzerinden farklı renklerde yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığınca, Topallı Mahallesinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Kontrollerde durdurulan bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan H. G.’nin yapılan üst aramamasında turuncu, pembe, beyaz, kırmızı renklerde 262 adet uyuşturucu hap, 6.35 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Aynı otobüste yolcu olarak bulunan Ç.Ö isimli şahsında yapılan üst aramasında ise 1 adet uyuşturucu hap bulundu.
Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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