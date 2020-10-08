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Otobüste yolculuk yaptı, maskeyle ağzı ve burnu yerine gözlerini kapattı

DİYARBAKIR’DA BİR VATANDAŞ, HALK OTOBÜSÜNDE KORONA VİRÜS SALGININDAN KORUNMAK İÇİN MASKEYİ AĞZINA DEĞİL, YÜZÜNE TAKTI.

Asayiş 08.10.2020, 10:04
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Otobüste yolculuk yaptı, maskeyle ağzı ve burnu yerine gözlerini kapattı

Diyarbakır’da bir vatandaş, halk otobüsünde korona virüs salgınından korunmak için ağzını ve burnunu kapatması gereken maskeyle gözlerini kapattı.

Diyarbakır’da halk otobüsüne binen bir vatandaş, korona virüs salgınından korunmak için maske takma zorunluluğunu yanlış anladı. Otobüste yolculuk eden vatandaş, ağzını ve burnunun kapaması gereken maskeyle gözlerini kapattığı görüldü. Sorumsuz vatandaş, uyarılara rağmen yolculuk boyunca maskesini düzeltmesi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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