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Otobüste uyuşturucu ile seyahat ederken yakalandılar

Zonguldak’ın Alaplı jandarma kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, iki kişinin üzerlerinde metamfetamin ve bandrolsüz sigara ile kaçak puro ile yakalandı.

Asayiş 03.07.2022, 20:17
Otobüste uyuşturucu ile seyahat ederken yakalandılar

Zonguldak’ın Alaplı jandarma kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, iki kişinin üzerlerinde metamfetamin ve bandrolsüz sigara ile kaçak puro ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak’ın Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıçak mevkisindeki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada iki kişinin üzerlerinde bulunan eşyaların içine gizlenmiş 45 gr. metamfetamin, 20 paket bandrolsüz sigara ve 1 adet kaçak puro ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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