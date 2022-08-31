Otobüste tekme tokat birbirlerine girdiler

Kocaeli’de halk otobüsündeki yolcular arasında kavga çıktı. Yolcular arasındaki arbede vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, dün 23.30 sıralarında İzmit-Derince arasında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserin ardından otobüslere binen vatandaşlar arasında bilinmeyen bir kavga çıktı. Genç kız ile yaşlı bir kadın arasında çıkan tartışmaya, diğer yolcular da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Yolcuların tekme tokat kavga etmesi vatandaş kamerasına yansıdı.