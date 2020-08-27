Otobüste taciz ettiği kadının telefonu çalan şüpheli yakalandı
ADANA’DA, BİR KADIN YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUDUĞU SIRADA BİR KİŞİ TARAFINDA ÖNCE ELLE TACİZE UĞRADI ARDINDAN CEP TELEFONUNU ÇALDIRDI. DURUMU FARK EDEN KADINI OLAYI POLİSE BİLDİRMESİ ÜZERİNE ŞÜPHELİ OTOGARDA YAKALANDI.
Adana’da, bir kadın yolcu otobüsünde uyuduğu sırada bir kişi tarafında önce elle tacize uğradı ardından cep telefonunu çaldırdı. Durumu fark eden kadını olayı polise bildirmesi üzerine şüpheli otogarda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Şırnak’a giden bir yolcu otobüsü, Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarında mola verdi. Bu sırada araçta yolcu konumdaki kadının cep telefonun çalındığını yolcu otobüsündeki yetkililere bildirdi. Bunun üzerine yetkililer durumu otogar polise söyledi.
Otogar polisi, yolcu otobüsünde bulunan kişilerin tek tek üzerlerini aradı. Bunun üzerine polis, otobüsünün güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelmede ismi belirtilmeyen bir kişinin kadını taciz ettiği ardından cep telefonunu çaldığı tespit edildi.
Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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