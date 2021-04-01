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Otobüsle uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile yaptıkları aramada 1 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Asayiş 01.04.2021, 09:26
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Otobüsle uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile yaptıkları aramada 1 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol arama noktasında ekipler bir şehirler arası yolu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada M.K.’nın el çantasının içerisinde streç naylona sarılmış yaklaşık 1 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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