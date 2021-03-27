banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
En güzel Berat Kandili mesajları...
En güzel Berat Kandili mesajları...
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan güven tazeledi
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan güven tazeledi
Ziraat Bankası’nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar
Ziraat Bankası’nın yeni Genel Müdürü Alpaslan Çakar

Otobüsle uyuşturucu madde nakli yapan şahıs, terminalde yakalandı

Sivas’ta otobüsle uyuşturucu madde nakli yapan şahıs, polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddelerle birlikte terminalde yakalandı.

Asayiş 27.03.2021, 00:17
3
Otobüsle uyuşturucu madde nakli yapan şahıs, terminalde yakalandı

Sivas’ta otobüsle uyuşturucu madde nakli yapan şahıs, polis ekipleri tarafından uyuşturucu maddelerle birlikte terminalde yakalandı.

Sivas’ta polis ekipleri uyuşturucu madde satışına ve kullanımına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas’a il dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı. Şahsın, üstünde ve çantasında yapılan aramada 353.70 gr sentetik kannabinoid, 48.99 gr skunk, 20 adet extacy, 8.81 gr sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.
Yorumlar (0)
banner422
açık