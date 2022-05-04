Otobüse tutunarak kayan patenli genç yürekleri ağza getirdi

Beşiktaş’ta patenle kayarken tutunduğu halk otobüsünün arkasında seyreden genç yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Patenle kayan bir genç o esnada Dolmabahçe Caddesi üzerinde seyretmekte olan bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuğuna devam etmeye çalıştı. Tehlikeli yolculuğu fark eden bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kendinin kaydedildiğini fark eden genç, dönüp poz verecek kadar rahat tavırlar sergiledi. Gencin dengesini kaybettiği anlar yürekleri ağza getirdi.