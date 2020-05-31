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Otobüse çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere çarptı: 2 yaralı

OTOBÜSE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI, BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI

Otobüse çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere çarptı: 2 yaralı

OTOBÜSE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI, BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI

31 Mayıs 2020 Pazar 04:00
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Otobüse çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolcu otobüsüne çarpamamak için manevra yapan sürücü kaza yaptı. Bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-110 yan yol üzeri Malkara ilçe merkezi girişindeki yeni otogar kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ’dan Malkara istikametine yan yolda seyreden bir otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan otobüse çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan H.D. ve S.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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