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Otobüs yoldan çıktı, 8 yolcu hastaneye kaldırıldı
Yozgat’ın Yerköy İlçesinde yolcu otobüsü yoldan çıktı, hafif yaralanan 8 yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 12.07.2022, 10:18
Yozgat’ın Yerköy İlçesinde yolcu otobüsü yoldan çıktı, hafif yaralanan 8 yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İstanbul’da hareket eden Yozgat’ın Sorgun ilçesine giden Ses Turizm firmasına ait yolcu otobüsü Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yoldan çıktı. Hafif yaralanan 8 yolcu tedbir amaçlı Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüste 41 yolcunun bulunduğu öğrenildi.