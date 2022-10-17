Otobüs şoförünün bıçakla öldürüldüğü anlar kamerada

Gaziantep’te dolu olduğu gerekçesiyle otobüse almadığı yolcunun bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden 34 yaşındaki Emrah Yıldız’ın son anları, çalıştı otobüs kamera görüntülerine yansıdı. Otobüs şoförü Yıldız’ın kavga ettiği ve bıçaklandığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde çalıştığı halk otobüsü ile seyir eden Emrah Yıldız, otobüsün dolu olması nedeniyle tepki gösteren 17 yaşındaki B.K.’nın bıçaklı saldırısına uğradı. Durdurduğu araçtan inerek B.K. ile tartışmaya başlayan sürücü Emrah Yıldız’ın o anları ise otobüsteki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolcuların gözü önünde oldu

Görüntülerde almadığı yolcunun el hareketleri ile gösterdiği tepkinin ardından otobüsten Emrah Yıldız’ın , B.K ile tartışması ve bıçaklanması da yer aldı. Otobüsteki yolcu ve çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emrah Yıldız’ın son görüntüleri ise çalıştığı otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.