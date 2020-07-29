Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan sürücü yakalandı
ESKİŞEHİR’DE, TRAFİK IŞIKLARINDA DURAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT ŞEHİR İÇİ YOLCU OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE, ‘YOL VERMEDİĞİ’ İDDİASIYLA KAFASINA SATIRLA VURAN SALDIRGAN YAKALANDI. ŞÜPHELİ, SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ.
Eskişehir’de, trafik ışıklarında duran büyükşehir belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsü şoförüne, ‘Yol vermediği’ iddiasıyla kafasına satırla vuran saldırgan yakalandı. Şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
Olay, Kurtuluş Mahallesi Alaeddin Caddesi’nde yaşandı. Mustafa Kızıldağ (43) idaresindeki 26 GA 287 plakalı büyükşehir belediyesine bağlı şehir içi otobüs ile kalkış noktasına gitmek üzere trafik ışıklarında durdu. Bu esnada, iddialara göre otobüsün arkasında duran Barış D. isimli şahıs araç sürücüsü, elindeki satırla kapısı açık olan otobüse daldı. “Neden yol vermiyorsun?” diyerek satırla şoför Kızıldağ’a saldırdı. Saldırgan sürücü, elindeki satırı otobüs şoförüne savururken, Kızıldağ refleksle başını eğerek boynunun ense kısmına darbeyi alıp ölümden adeta kıl payı kurtulmuştu. Saldırıyı yapan şüpheli Barış D. olay yerinden firar ederken, yaralı otobüs şoförü kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavi sonrası taburcu edilen şoför Kızıldağ, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek konuyla ilgili şikayette bulunmuştu.
Polis ekipleri, olayla ilgili firari sürücü Barış D.’nin araç plakasını tespit ederek kaçış güzergahını belirledi. Ardından polis ekiplerince saldırgan sürücü yakalandı. Gözaltına alınan Barış D. sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan sağlık kontrolü sonrası şüpheli emniyete götürüldü.
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