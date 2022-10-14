Otobüs şoförünü öldüren zanlı tutuklandı

Gaziantep’te dolu olduğu gerekçesiyle kendisini otobüse almayan şoförü bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Batuhan K. (17) tutuklandı. Öldürülen otobüs şoförünün cenazesi ise defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Emrah Yıldız (34) idaresindeki halk otobüsüne binmek isteyen Batuhan K. (17) isimli şahıs, otobüs dolu olduğu gerekçesiyle durmayan aracın peşinden koşarak durduğu şoförle tartışmış ve otobüs şoförü Emrah Yıldız’ı göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Katil zanlısı tutuklandı

Yaşanan olay sonrası otobüs şoförünü öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı Batuhan K. isimli şahıs ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Katil zanlısı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenaze ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden otobüs şoförü Emrah Yıldız’ın cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.