Otobüs şoföründen hayat kurtaran hareket...Otobüsü acile çekti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsü, araçta fenalaşan öğrenciyi acil servise götürüp hayatını kurtardı. Jandarma komutanlığı ekiplerinin araçlarıyla öncülük yaptığı o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İnegöl-Akhisar arası yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş. firması çalışanı sürücü Selahattin Bila, yönetimindeki 16 M 06004 plakalı özel halk otobüsüne binen Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu öğrencisi Suriye uyruklu Yaser Homs(15), "Göğsüm ağrıyor" diyerek yardım istedi. Durumu fark eden otobüs sürücüsü, diğer yolcuları araçtan indirip gaza bastı. O sırada yolcular arasındaki kadın, gence müdahale etti. O sırada şoför, Jandarma komutanlığı ekiplerinden öncülük yapması için yardım istedi. Jandarma komutanlığı ekipleri araçlarıyla öncülük yaparak özel halk otobüsünün güvenli şekilde acil servise ulaşmasını sağladı. Hastaneye gelen otobüsün şoförü, fenalaşan genci kucaklayarak acil servise götürdü. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Acil serviste tetkik yapılan gencin, kalp ritimlerinin azaldığı tespit edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda iyileşen öğrenci, taburcu edildi.