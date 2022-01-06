Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden Ulaşım A.Ş. Boğaziçi toplu taşıma aracı şoförü Mehmet Şengüloğlu, aracında rahatsızlanan 65 yaş üstü vatandaşı güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Otobüste yaşananlar ise araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce Ulaşım A.Ş. Boğaziçi halk otobüsünün şoförü Mehmet Şengüloğlu, yolculuk sırasında rahatsızlanan yaşlı yolcuyu güzergâh dışındaki Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine yetiştirdi. Üniversite yurtları üzerinden otobüse binen Kadir Yeşildağ’ın rahatsızlandığını fark eden 81 ABZ 354 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Mehmet Şengüloğlu diğer yolculardan izin isteyerek direksiyonunu Acil Servis’e çevirdi.

Ailesine de haber verilen Yeşildağ hızla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi’ne yetiştirilirken otobüste yaşananlar, aracın güvenlik kameraları görüntülerine de yansıdı.

Yolcular mağdur edilmedi

Hastalanan şahsı tanıdığını ve rahatsızlandığını fark ederek yanına çağırdığını kaydeden Otobüs Şoförü Mehmet Şengüloğlu, “Her zaman kullandığımız güzergâh olan Boğaziçi hattında ilerliyordum. Necla Pekolcay Yurdunda öğrenciler indikten sonra daha önceden de tanıdığım yolcunun rahatsızlandığını fark ettim. Diğer yolculara rica ederek acile gitmek için izin istedim. Aracın ikaz lambalarını yakarak Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine gittim. Daha sonra diğer yolcuları mağdur etmeden güzergâhıma devam ettim. Hastalanan yolcu da işine devam ediyor. Bu sabah görüştük. Bana teşekkür etti” şeklinde konuştu.