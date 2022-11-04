Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Düzce(İHA) – Düzce’de sabah saatlerinde sefer yapan halk otobüsü şoförü, seyir halindeki otobüste fenalaşan yolcuyu güzergahını terk ederek hastaneye yetiştirdi. O anları anlatan otobüs şoförü Engin Arslan, “Tereddüt etmeden güzergahımı değiştirerek hastaneye gittim” dedi.

Düzce Ulaşım A.Ş.’de Halk Otobüsü şoförü olarak çalışan ve Bahçeşehir-Merkez seferini yapan Engin Arslan sabah saatlerinde aracında fenalaşan genç kızı bir an bile tereddüt etmeden hastaneye götürdü.

Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde seyahat eden genç kız bir anda yere yığılırken araç şoförü Arslan, vakit kaybetmeden aracını Atatürk Devlet Hastanesi’ne sürdü. Olay anının anlatan otobüs Şoförü Engin Arslan; “Ben güzergahında ilerliyordum. Bahçeşehir’den Şehir merkezine ilerliyordum. Durakta yolcu indirirken aracın orta kısmında bir sesler duydum. Bir yolcunun bayıldığını öğrendim. Otobüsü durdurup denetim amirliğini aradım. Sonra otobüsün kapılarını kapattım. Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine gittim. Yolcumuzu sedye getirip sedyeye aldık ve doktorlara teslim ettim. O an ilk akla gelen ortada bir can, bir insan hayatı var, onun hayatını kurtarmam vardı. Denetim amirliği de zaten beni yönlendirdi. Yolcularda yardımcı oldular, anlayışla karşıladılar, sağ olsunlar” dedi.

“Yolcularımızın hayatı bizim için önemli”

Taşıdıkları yolcuların hayatının önemli olduğunu belirten Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Murat Postoğlu ise, “Şoförlere her gün bununla ilgili eğitimler veriyoruz. Yolcularımızın hayatı bizim için önemli. O nedenle bu tip durumlarda şoförlerimizin ilk yapması gereken zor durumdaki yolcularımızın hayatını kurtarmak. Bu nedenle şoförümüz Engin Arslan’a teşekkür ederim” dedi.