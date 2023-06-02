Otobüs şoförü değil uyuşturucu satıcısı çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda şehirler arası yolcu otobüsü şoförünün üzerinden ve bagajından yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu madde ticareti suçu dahilinde yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Ankara istikametinde bulunan dinlenme tesislerine giriş yapan Antalya plakalı yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün şoförü V.Ö. isimli şahsın üst ve bagajlarında yapılan aramada 11 kilo 610 gram esrar, 2 kilo 150 gram ise toz esrar ele geçirildi.

Şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınarak, hakkında adli işlemler başlatıldı.