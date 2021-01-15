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Otobüs kazasında yaralanan yolcular hastaneye sevk edildi
Zonguldak’tan İstanbul’a yola çıkan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazadaki yaralılardan 4’ü BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Asayiş 15.01.2021, 13:16
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Zonguldak’tan İstanbul’a yola çıkan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazadaki yaralılardan 4’ü BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Zonguldak’tan 10.30’ta İstanbul’a yola çıkan Ramazan D. idaresindeki 34 GV 234 plakalı Kamil Koç firmasına ait Mercedes marka otobüs Ereğli istikametine seyir halindeyken yoğun kar yağışı ile birlikte direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
Kazada sürücü, muavin ile birlikte toplam 18 yolcudan 16’sı yaralandı. Aralarında bir bebeğin de bulunduğu yaralılar ambulanslarla Zonguldak ve Ereğli ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kazada bir yolcunun kolunun kırık olduğu öğrenildi.4 yaralı ise ambulanslarla ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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