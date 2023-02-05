Otobüs kazasında ölenlerin kimlikler ve memleketleri belli oldu

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar’da yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi.

Kentte sabah erken saatlerde yaşanan ve 8 kişinin öldüğü otobüs kazasının ardından başlatılan otopsi ve kimlik tespit çalışması sona erdi. Yapılan incelemelerin ardından kazada ölenlerin isimleri ve memleketlerinin ise şöyle olduğu belirtildi:

Fatma Temiz (42), Sultan Nur Özay (40), Sevay Özay (40), Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç’un Denizli, İsmail Yoldaş’ın Diyarbakır, Yakup Uçar’ın Mardin ve Mehmet Tuncer’in ise Dinar nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi.

Öte yandan, kazada ölenlerin 5’nin kadın 3’nün ise erkek olduğu ifade edildi.

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