Otobüs kazasında hayatını kaybeden Nevzat Taş Muradiye’de toprağa verildi

Ağrı’nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün tır ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan Nevzat Taş, memleketi Van’ın Muradiye ilçesinde toprağa verildi.

Van’dan Ankara’ya giden Abdulkerim Kınay’ın yönetimindeki 34 EG 1164 plakalı yolcu otobüsü, 7 Kasım’da Tutak ilçe girişinde kontrolden çıkarak tır ve yan yatan kamyona çarpması sonucu 7 kişi olay yerinde bir kişi ise kaldırıldığı Erzurum’da hayatını kaybetmişti. DNA testi ve otopsilerin ardından 8 kişinin cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından bugün teslim alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerden biri olan Nevzat Taş’ın (44) cenazesi de ailesi tarafından teslim alınarak Van’ın Muradiye ilçesine getirildi. İlçenin Yukarı Argıt Mahallesi Demirtepe mezrasına getirilen Taş’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.