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Otobüs kazaları sonrasında denetimler sıklaştırıldı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde ülke genelinde artan yolcu otobüsü kazalarını engellemek adına denetimlerini sıklaştırdı.

Asayiş 11.08.2021, 17:05
Otobüs kazaları sonrasında denetimler sıklaştırıldı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde ülke genelinde artan yolcu otobüsü kazalarını engellemek adına denetimlerini sıklaştırdı.

Son günlerde ülke genelinde artan yolcu otobüsü kazalarını engellemek adına Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu doğrultuda Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından TEM otoyolu üzerinde yolcu otobüslerine yönelik trafik uygulaması yapıldı. Kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, otobüsleri durdurarak, takograf cihazlarını inceleyerek yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Polis memuru tarafından yapılan uyarıda ise, “Saat sabah 05.00 bu saatler otobüs kazalarının en yoğun olduğu saat dilimi. Biz şuan kaptanın takografını ve uykusu olup olmadığını kontrol edeceğiz. Fakat siz değerli yolcularında görevleri var. Koltuklarınızın hepsinde emniyet kemerleri mevcut ve araç hareket ettiği esnadan sonra bunları takmak zorundasınız. Can güvenliğiniz için lütfen seyahat esnasında emniyet kemerlinizi takılı olsun” dedi.
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