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Otobüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı
ERZURUM’UN HORASAN İLÇESİNDE, OTOBÜS İLE TRAKTÖRÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 28.07.2020, 18:00
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Erzurum’un Horasan ilçesinde, otobüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Horasan Ağrı-Kars Çevre yolu seyreden 34 GL 0893 plakalı otobüs ile 21 TJ 219 plakalı saman yüklü traktör, Kars Erzurum Ağrı Çevreyolu Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Otobüs orta refüje çıkan traktör ise yola devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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