Otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep’te, duraklarda otobüs bekleyen vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik yaparak çaldığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin yankesicilik yaparken yakalanma anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet, İnönü ve Özdemirbey caddeleri üzerinde bulunan otobüs duraklarında meydana gelen yankesicilik olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, otobüs duraklarında araçlara binmek için sıra bekleyen vatandaşların arasına karışarak yankesicilik yöntemi ile cep telefonlarını gasp eden M.O. isimli şüpheli takibe alındı. Şüpheli şahıs, yankesicilik yapmak suretiyle bir vatandaşın üzerinde bulunan cep telefonunu çaldığı esnada görevliler tarafından suçüstü yakalandı. O anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yakalanan şüphelinin üzerinde aynı yöntemle başka bir vatandaştan çalındığı tespit edilen ikinci bir cep telefonu ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan M.O. isimli şüpheli hakkında 6 ayrı yankesicilik olayı ile ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.