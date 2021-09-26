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Otobüs durağında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun’da otobüs durağında çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, ambulansta kendisine müdahale edilirken önce kafasından bıçaklanan arkadaşına müdahale edilmesini istedi.

Asayiş 26.09.2021, 12:34
Otobüs durağında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun’da otobüs durağında çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, ambulansta kendisine müdahale edilirken önce kafasından bıçaklanan arkadaşına müdahale edilmesini istedi.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan otobüs durağında gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında bekleyenler ile yoldan geçen bir otomobilde bulunanlar arasında yüksek sesle konuşma yüzünden tartışma çıktı. Araçtan inen kimliği belirsiz şahıslar, durakta bekleyen C.Ş. (42) ve A.K.’ye (40) bıçakla saldırdılar. Saldırganlar kaçarken, olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden bıçaklanan C.Ş., ambulansta kendisine müdahale edildiği sırada sağlık görevlilerinden kendisine müdahaleyi bırakıp ambulans bekleyen ve kafasından bıçaklanan arkadaşı A.K.’ye müdahale edilmesini istedi. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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