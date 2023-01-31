Otobüs durağına çarparak 3 kişinin ölümüne sebep olan sanığa 6 yıl 7 ay ceza

Başkent’te 25 Ağustos 2022 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bulunan otobüs durağına çarparak 3 kişinin ölümüne sebep olan sürücü, 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Sevinç, maktul yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısının önceki celse verdiği esas hakkındaki görüşüne karşı taraflara söz verdi. Olay zamanı Düzce’den Ankara’ya geldiğini belirten sanık Sevinç, uykusuz olmadığını ancak kazadan hemen önce nedenini bilmediği bir baygınlık geçirdiğini anlattı.

"Keşke o kazada ölen ben olsaydım"

Bilinçli olarak çarpmadığını ifade eden sanık Sevinç, "Kazada hayatını kaybedenleri tanımam ve onlarla husumetim yok. Keşke o kazada ölen ben olsaydım. Direksiyonu kırdım ama bunu bilinçli bir şekilde yapmadım. Yaşananlardan pişmanım" ifadelerini kullandı.

Katılan avukatları da sanığın emniyetteki ifadesinde uykusuz olduğunu kabul ettiğini, bu nedenle baygınlık geçirdiğine dair ifadesinin gerçeği yansıtmadığını kaydederek, üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Beyanların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Sevinç, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 2 yıl 6 ay boyunca ehliyetine el konulmasına karar verilen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.