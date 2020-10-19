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Otobüs devrildi: 17 yaralı
YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNDE BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN DEVRİLMESİ SONUCU 17 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 19.10.2020, 11:32
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Kaza, Sorgun ilçesi Hoşumlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun ilçesi Gülşehri Beldesine ait Ali Yüce idaresindeki 66 LM 540 plakalı belediye otobüsü, yol çalışması ve yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 16 yolcu yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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