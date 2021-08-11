banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti

Otobüs denetimi yapan polisten yolculara can kurtaran uyarı

Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşanan şehirlerarası yolcu otobüsü kazalarının ardından denetimler artırıldı.

Asayiş 11.08.2021, 15:06
Otobüs denetimi yapan polisten yolculara can kurtaran uyarı

Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşanan şehirlerarası yolcu otobüsü kazalarının ardından denetimler artırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, İnegöl şehirlerarası otobüs terminaline giriş yapan otobüsleri denetledi.

Trafik ekipleri sürücülerin belgelerini inceleyip, yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu. Polis memuru, yolculara sürücüyü yolculuk sırasında denetlemelerini, olumsuzluk anında 112’yi arayarak polise ihbarda bulunmalarını istedi.
Yorumlar (0)
28°
açık