Otobüs 5 metre ileride indirdi diye kavga çıkarttı

Elazığ’da bir yolcu, belediye otobüsünün 5 metre ileride durması nedeniyle şoföre küfür etti. Sinirlerine hakim olamayan şoför ile yolcunun kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullahpaşa seferini yapan belediye otobüsünde bulunan bir yolcu, ‘Neden durakta değil de 5 metre sonra durdun?’ diye bağırıp şoföre saldırmak istedi. Şoför sakinliğini korurken, şahıs diğer yolcular tarafından otobüsten indirildi. Otobüs tam hareket edecekken şahıs, şoföre küfür edip hakaretler savurdu. Bunun üzerine sinirlenen şoför otobüsü durdurup aşağı indi. Otobüs şoförü ile şahıs tekme tokat birbirine girdi. Kavga diğer yolcuların araya girmesi ile sona ererken, bölgeye gelen polis ekipleri tarafları emniyete götürdü. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına da yansıdı.